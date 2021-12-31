الزمالك يهزم الشمس بدوري الكرة الطائرة

اكتسح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني حسن الحصري، نظيره الشمس، بنتيجة 3 - 0، في إطار الجولة الثامنة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 20، 25 - 11، 25 - 19"، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الشمس بمصر الجديدة.

وبهذه النتيجة حقق الزمالك الفوز الثامن له في المرحلة التمهيدية بعد الفوز على كلًا من "بوسعيد ذهابًا وإيابًا - دلفي ذهابًا وإيابًا - الشمس ذهابًا وإيابًا - الترسانة - الطيران".

ومن المقرر، أن يلتقي أبناء القلعة البيضاء في الجولة المقبلة مع نظيره الترسانة، فيما يلعب الشمس مع نظيره دلفي يوم الإثنين المقبل.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة المقبلة بعد منافسة قوية مع غريمه التقليدي الزمالك