خاص- الأهلي يتلقى عرضا تركيا لضم كهربا واللاعب يرحب بشرط

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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وصول عرض رسمي من نادي هاتاي التركي لضم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن لجنة التخطيط بالنادي أبلغت الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لحسم الموقف النهائي من العرض سواء بالقبول أو بالرفض.

وأشار المصدر إلى أن النادي التركي طلب استعارة أو شراء عقد محمود كهربا، مشيرا إلى أنه غير محدد بقيمة مالية.

ومن جهته، يرحب محمود كهربا بالرحيل عن الأهلي ولكن بشرط أن يكون إعارة لمدة 6 أشهر وذلك في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي في الفترة الحالية.

بالإضافة إلى رغبة كهربا في خوض تجربة احترافية جديدة بعد تجربته في نادي لوزيرن السويسري.

وشارك كهربا مع الأهلي هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا وسجل هدف وصنع هدفين ولكن لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأحمر في بطولة الدوري.