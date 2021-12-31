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رصدت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، مجموعة لأبرز الأرقام التي حققت في البريميرليج خلال عام 2021.

وذكرت أوبتا إن صلاح هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال عام 2021 برصيد 24 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن الوصيف هاري كين مهاجم توتنهام والذي سجل 18 هدفا في العام الحالي.

وقالت أيضا إن مانشستر سيتي هو أكثر الفرق الإنجليزية تحقيقا للانتصارات في عام 2021 (53 انتصارا) يتحقق لأول مرة في تاريخ البطولة الإنجليزية.

كما أن مانشستر سيتي هو أكثر الفرق حصولا على نقاط بالدوري الإنجليزي في هذا العام برصيد 110 نقطة.

فيما كان ترينت ألكسندر آرنولد، أكثر اللاعبين خلقا للفرص في الدوري الإنجليزي خلال هذا العام (108) فرصة.

يذكر أن صلاح قد خسر لقب الهداف بعد صراع مثير مع هاري كين، أما في الموسم الحالي يعتلي الفرعون صدارة ترتيب الهدافين بالبريميرليج برصيد 15 هدفا.

فيما كان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري خلال هذا العام، وأنهى العام أيضا وهو متصدرا للنسخة الحالية من بطولة البريميرليج.