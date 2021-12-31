طقوس وتقاليد غربية للاحتفال برأس السنة: شجرة الكريسماس ليست كل شيء



وبالرغم من أن هذه هي أشهر طقوس الاحتفال بالعام الجديد، إلا أن هذا الاحتفال يقتصر على الطريقة الأمريكية فقط، فهناك طقوس كثيرة ومختلفة يتم بها الاحتفال بالعام الجديد حول العالم.



وفيما يلي نعرض لك أهم الطقوس التي يحتفل بها الناس بالعام الجديد حول العالم، كما ذكرت في موقع كانتري ليفينج.



السويد



في عام 1966م، اتخذت السويد تقليدا جديدا للاحتفال بالعام الجديد، حيث يتم صناعة تمثال لماعز عملاق من القش سنويا في نفس المكان، يشار إليه باسم الماعز جافل، يبلغ ارتفاعه أكثر من 42 قدمًا، بينما يبلغ عرضه 23 قدمًا، ووزنه 3.6 طن، ويمكن لجميع سكان السويد مشاهدة بث مباشر من أول لحظة لبناء تمثال الماعز، وحتى إزالته بعد انتهاء احتفالات العام الجديد.



الفلبين في عام 1966م، اتخذت السويد تقليدا جديدا للاحتفال بالعام الجديد، حيث يتم صناعة تمثال لماعز عملاق من القش سنويا في نفس المكان، يشار إليه باسم الماعز جافل، يبلغ ارتفاعه أكثر من 42 قدمًا، بينما يبلغ عرضه 23 قدمًا، ووزنه 3.6 طن، ويمكن لجميع سكان السويد مشاهدة بث مباشر من أول لحظة لبناء تمثال الماعز، وحتى إزالته بعد انتهاء احتفالات العام الجديد.



تقيم مدينة سان فرناندو التي يطلق عليها عاصمة عيد الميلاد بالنسبة للفلبينيين، مهرجانا للفوانيس العملاقة، ويكون كل فانوس مزين بنجمة تدعى نجمة بيت لحم، بجانب وجود مظلات كبيرة من الفوانيس التي تغطي الطرق، ويستمتع الناس بالسير تحت أنوارها المبهجة، وإطلاق الفوانيس الخاصة بهم إلى السماء.



اليابان تقيم مدينة سان فرناندو التي يطلق عليها عاصمة عيد الميلاد بالنسبة للفلبينيين، مهرجانا للفوانيس العملاقة، ويكون كل فانوس مزين بنجمة تدعى نجمة بيت لحم، بجانب وجود مظلات كبيرة من الفوانيس التي تغطي الطرق، ويستمتع الناس بالسير تحت أنوارها المبهجة، وإطلاق الفوانيس الخاصة بهم إلى السماء.



بالرغم من أن احتفالات العام الجديد ليست عطلة وطنية في اليابان، إلا أنه حرص اليابانيون على اتباع تقليدا للاحتفال بالعام الجديد منذ عام 1974م، عندما أطلق مطعم كنتاكي حملة كبيرة يدعو فيها الناس لقضاء ليلة عيد الميلاد وهم يأكلون الدجاج الشهي، وبالفعل حافظ اليابانيون على هذا التقليد، حتى أنه هناك بعض الأشخاص يطلبون وجباتهم من كنتاكي قبل شهور من ليلة الميلاد، وقد يضطر بعضهم للوقوف في طابور قد يصل إلى ساعتين إذا لم يقم الشخص بحجز وجبته قبلها بوقت كاف.



أيسلندا بالرغم من أن احتفالات العام الجديد ليست عطلة وطنية في اليابان، إلا أنه حرص اليابانيون على اتباع تقليدا للاحتفال بالعام الجديد منذ عام 1974م، عندما أطلق مطعم كنتاكي حملة كبيرة يدعو فيها الناس لقضاء ليلة عيد الميلاد وهم يأكلون الدجاج الشهي، وبالفعل حافظ اليابانيون على هذا التقليد، حتى أنه هناك بعض الأشخاص يطلبون وجباتهم من كنتاكي قبل شهور من ليلة الميلاد، وقد يضطر بعضهم للوقوف في طابور قد يصل إلى ساعتين إذا لم يقم الشخص بحجز وجبته قبلها بوقت كاف.



بينما تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية بـ12 يوما للكريسماس، تحتفل أيسلندا بـ13 يوما للكريسماس، ويقوم الأطفال ليلة عيد الميلاد بوضع أحذيتهم بجانب النافذة، فإذا كانوا أطفال جيدين طوال العام، فسيجدون في الصباح هدايا جميلة داخل أحذيتهم، وإذا لم يكونوا جيدين، فسيجدون بطاطس فاسدة لعقابهم على شقاوتهم خلال العام.



فنلندا بينما تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية بـ12 يوما للكريسماس، تحتفل أيسلندا بـ13 يوما للكريسماس، ويقوم الأطفال ليلة عيد الميلاد بوضع أحذيتهم بجانب النافذة، فإذا كانوا أطفال جيدين طوال العام، فسيجدون في الصباح هدايا جميلة داخل أحذيتهم، وإذا لم يكونوا جيدين، فسيجدون بطاطس فاسدة لعقابهم على شقاوتهم خلال العام.



تقوم العائلات في فنلندا صباح يوم عيد الميلاد بتناول طبق الاحتفال التقليدي لديهم، وهو العصيدة المصنوعة من الأرز والحليب، وفوقها رشة خفيفة من القرفة والزبدة، ويتم وضع اللوز داخل طبق واحد فقط من أطباق العصيدة، ومن يجده فيكون الفائز بهدايا عيد الميلاد، ولكن تضع بعض العائلات اللوز في جميع الأطباق، حتى لا يشعر أحدا من أطفالهم بالسوء في يوم الاحتفال بعيد الميلاد.



مارتينيك تقوم العائلات في فنلندا صباح يوم عيد الميلاد بتناول طبق الاحتفال التقليدي لديهم، وهو العصيدة المصنوعة من الأرز والحليب، وفوقها رشة خفيفة من القرفة والزبدة، ويتم وضع اللوز داخل طبق واحد فقط من أطباق العصيدة، ومن يجده فيكون الفائز بهدايا عيد الميلاد، ولكن تضع بعض العائلات اللوز في جميع الأطباق، حتى لا يشعر أحدا من أطفالهم بالسوء في يوم الاحتفال بعيد الميلاد.



يحتفل سكان جزيرة مارتينيك الكاريبية الفرنسية بأعياد الميلاد مع جيرانهم، حيث تزور الجيران بعضها البعض قبل أيام من ليلة عيد الميلاد، ويتبادلون أشهى الأطباق، ثم يغنون سويا في الساعات الأولى من صباح يوم الميلاد الترانيم في الساحات الواسعة، مضيفين إليها بعض الترانيم بلغتهم الخاصة.



أيرلندا