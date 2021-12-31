قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّه يجب رد حقوق الناس مع بداية العام الجديد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد": "يجب مراجعة النفس مع نهاية العام، وإذا وجد الشخص نفسه أنه ارتكب شيئًا أو معصية فعليه أن يتوب إلى الله.. وهذا أمر من الله".



وتابع: "هذا الأمر يعني أنّ الشخص عليه الإقلاع عن الذنب على الفور، وإذا كان قد مضى هذا الذنب فيجب استغفار الله سبحانه وتعالى، يجب علينا تبييض الصفحة من جديد، ومحو ما كان في السنوات السابقة".



وأشار إلى أنّ الإنسان يمكن أن يرفع عن كاهله الأعباء الثقيلة التي ارتكبتها في الماضي بالقول "تبت إلى الله" و"أستغفر الله العظيم"، غير أنّه شدّد على أن هذا الأمر يحتاج إلى مقومات.



وعدّد المفتي، هذه المقومات وهي الندم على ما فات والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، وهي تسمى التوبة النصوح الحقيقية، والإقلاع عن الذنب إذا كان هناك تلبس في اللحظة التي يتوب فيها الشخص.



