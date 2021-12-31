رحبت الأمم المتحدة بالحوار بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين حول القضايا الأمنية والاستراتيجية.

وقالت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فلورنسا سوتو نينو، في تصريح لمقابلة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء، إن المنظمة العالمية ترحب بالحوار بين الدول الأعضاء فيها.

وأضافت ممثلة الأمم المتحدة، خلال تعليقها على المحادثة الهاتفية التي جرت الليلة الماضية بين بوتين وبايدن: "نرحب دوما بالحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وكان الرئيسين بوتين وبايدن قد تحدثا هاتفيا الليلة الماضية لمدة 50 دقيقة لمناقشة التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا والمحادثات المقبلة حول هذه القضية.

وفي وقت سابق، نشرت الخارجية الروسية مسودات اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع الناتو بشأن الضمانات الأمنية.