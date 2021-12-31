إحالة 66 موظف للتحقيق بالأقصر لعدم الانضباط الإداري

قال عبد الحميد الكيلاني، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، إنه تم إحالة ٦٦ موظفًا وموظفة لشؤون العاملين والشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر ديسمبر الجاري لعدم الانضباط الإداري.

وأضاف الكيلاني، أن المتابعات المستمرة أسفرت عن تحرير ١٦ محضر مخالفة للشؤون القانونية وشؤون العاملين.

وأوضح أنه تم المرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها من خلال الخطة الموضوعة لتشمل عدد ٨٨ متابعة حسب الخطة الموضوعة، كما تم تحرير ٧٢ محضر نظر وحفظ.

وأكد مديرة إدارة التفتيش المالي والإداري بالأقصر استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر.