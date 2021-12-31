أدينت جيسلين ماكسويل بتهمة الإتجار جنسيا بفتيات قاصرات الأربعاء الماضي، في محاكمة كانت الأشهر عالميا هذا العام، ولكن زعمت ماكسويل خلال المحاكمة بأنها لا تملك سوى 2.6 مليون جنيه استرليني وذلك حتى لا تطالب الضحايا بالتعويض والحصول على أموالها، هذا بحسب ما ذكر في موقع دايلي ميل.

وكشفت الأدلة أن ماكسويل تشتري وتبيع قصورا منذ عام 2015 تقدر بـ16 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حصولها على 22 مليون جنيه إسترليني من رجل الأعمال وشريكها في الجريمة جيفري إبستين، وذلك للحفاظ على نمط حياتها الفخم، كما ثبت أنها قامت بتحويل 15 مليون جنيه إسترليني إلى زوجها سكوت بورجرسون، الذي تزوجته سرا منذ 4 سنوات لكي تحتفظ بمالها بعيدا عن أيدي الضحايا.

تواجه ماكسويل حاليا عقوبة قضاء 65 عاما في السجن، وذلك لمساعدة رجل الأعمال جيفري إبستين في إغراء الفتيات المراهقات المستضعفات بالذهاب إلى قصر إبستين ليقوم بالاعتداء عليهن جنسيا هناك، وذلك في الفترة بين أعوام 1994 إلى 2004.

ويحقق المحاسبون القضائيون في ثروة ماكسويل، حيث أن معاملاتها المالية الغامضة مع إبستين، ووجود أموال لهما بصناديق خارجية، بالإضافة إلى بيع وشراء العديد من العقارات، جعلت عملية مراقبة أموالها صعبة للغاية.

تم إثبات أن ماكسويل كانت تعيش في رفاهية تامة، حيث عرضت صور خلال محاكمتها تظهر أسطول من الطائرات يقدر ثمنها بـ60 مليون جنيه إسترليني، حيث اعتادت أن تنقل هي وإبستين الفتيات القاصرات بالطائرات إلى قصورهما الفخمة.

أصرت ماكسويل خلال المحاكمة على أن أموالها تبخرت ولم يتبق معها سوى 2.6 مليون جنيه إسترليني فقط، وبعد تتبع معاملاتها المالية وجد أنها باعت أحد قصورها وقامت بشراء مزرعة.

ولكن سجلتها بأحد أسماءها المستعارة، مما يصعب إثبات أن هذه المزرعة ملكا لها، خاصة وأن الأشخاص الذين قاموا بالبيع والشراء لها، نفوا أن يكونوا قد تعاملوا معها، خوفا من أن يتعرضوا للمحاكمة، مما جعل المسألة أكثر تعقيدا.

قدم المدعون للمحكمة كشوف حسابات مصرفية أظهرت وجود تحويلات بقيمة 30.7 مليون دولار من إبستين والشركات التي كان يديرها إلى حساب ماكسويل، وذلك بين عامي 1999 و2007.

كما أظهر كشف حساب مصرفي آخر لشركة أخرى من شركات إبستين بتاريخ أغسطس لعام 1999م، بيع نسبة من أسهمه بالشركة تقدر بـ 18.3 مليون دولار وتحويلها في نفس اليوم إلى حساب مصرفي مملوك من قبل ماكسويل.

أكد المدعون أنهم سيظلوا يبحثون وراء ثروة ماكسويل التي جنتها بسبب إتجارها الجنسي بالفتيات القاصرات، فكل ذلك كان من أجل أن تعيش حياة الرفاهية التي اعتادت على عيشها، بحسب قولهم.