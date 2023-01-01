ارتفاع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 45 ألفا و245 سريرا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية، بلغ 45 ألفا و245 سريرا في 30 ديسمبر، مقارنة بـ44 ألفا و926 سريرا في اليوم السابق له.

وارتفع معدل نقل المرضى إلى المستشفيات إلى 6.7% مقارنة بـ6.6%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وشملت هذه الأعداد، المرضي الذين تم نقلهم للمستشفيات بحالات غير مرض كوفيد.

وسجلت نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 الذين ثبت إيجابية إصابتهم بنسبة 12.6% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 11.7%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 ،وهو 5086 أسرة، تلتها نيويورك بـ4020 سريرا.