روسيا: 20 ألف عسكري يؤمنون الدفاع الجوي في موسكو خلال أعياد رأس السنة والميلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن حوالي 20 ألف عسكري يشاركون في تأمين الدفاع الجوي والصاروخي لمنطقة موسكو خلال أعياد رأس السنة والميلاد.



وأشارت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ إلى أن أكثر من 1800 عسكري من الجيش الأول للدفاع الجوي والدفاع الصاروخي التابع للقوات الجوية والفضائية الروسية سيشاركون في دوريات ليلة رأس السنة في موسكو.



وأوضحت الوزارة أنه سيشارك في تأمين الدفاع الجوي للعاصمة خلال كل أيام عطلة رأس السنة حوالي 20 ألف عسكري.



يذكر أن عطلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد تستمر في روسيا حتى التاسع من يناير المقبل.