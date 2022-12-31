 بنزيما يقود ريال مدريد لفوز صعب على بلد الوليد في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
السبت 31 ديسمبر 2022 1:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

بنزيما يقود ريال مدريد لفوز صعب على بلد الوليد في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 12:34 ص | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 12:34 ص

سجل كريم بنزيما هدفين في ظرف 6 دقائق ليقود فريقه ريال مدريد لفوز صعب على مضيفه بلد الوليد 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 83 من ركلة جزاء قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد سرجيو ليون لاعب بلد الوليد في الدقيقة 82. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بفارق نقطة أمام برشلونة، الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على إسبانيول مساء السبت.

في المقابل توقف رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر. وهذا هو الفوز الثاني عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الثامنة لبلد الوليد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك