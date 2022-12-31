كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق مركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب

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أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، نجاحها في إجراء رحلة تجريبية لمركبة فضائية محلية الصنع تعمل بالوقود الصلب.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن "تجربة الإطلاق هذه هي متابعة لاختبار 30 مارس الماضي، حسب وكالة "يونهاب" المحلية.

وأجرت وكالة تطوير الدفاع، التي تديرها الدولة، الاختبار في إطار الجهود لتعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة الفضائية المستقلة.

وأضاف البيان أن "كوريا الجنوبية تعتزم تحقيق تقدم من خلال عملية التطوير على مدى السنوات العديدة القادمة".

وأكدت الوزارة: "جيشنا سيضاعف جهوده لتعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك مجال الفضاء".

وفي مارس، أجرت الوكالة أول اختبار لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب في موقع الاختبار في "تيه آن"، على بعد 150 كيلو مترا جنوب غرب سيول، للتأكد من قدرات مركبة الإطلاق الفضائية المحلية.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية قالت مطلع ديسمبر الجاري، إنها تستعد للحصول على صاروخ بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، وقمر استطلاع عسكري. -