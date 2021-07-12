قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده دخلت مرحة جديدة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لا تزال هناك تحديات صعبة، في تصريحات اعتبرتها وكالة بلومبرج للأنباء "الأكثر صراحة" في التراجع عن سياسة "صفر كوفيد" التي أدت إلى تفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد والضغط على النظام الصحي.



وقال شي في كلمته بمناسبة العام الجديد اليوم السبت: "اتباعا لنهج مستهدف وقائم على العلم، قمنا بتكييف استجابتنا لكوفيد على ضوء تطورالوضع لحماية حياة وصحة الأشخاص إلى أقصى قدر ممكن".



وكان شي قد أدلى بأول تعليقات حول سياسة "صفر كوفيد" أمس الجمعة منذ أن اتخذت حكومته خطواتها الأولى لتخفيف تلك السياسة في السابع من ديسمبر.



وقال إنه تم "تحسين" هذه السياسة لحماية أرواح الأشخاص وتقليص التكاليف الاقتصادي لأدنى حد.



وبحسب بلومبرج، تسبب انسحاب الصين المفاجئ من سياسة "صفر كوفيد" في زيادة عدد الإصابات بشكل كبير.