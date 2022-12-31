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قام وفد من مجموعة طلعت مصطفى ونحو 150 من سكان مدينة الرحاب بزيارة اليوم لمستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

أشرف على إعداد وتنظيم الزيارة أدمنز صفحة أخبار سكان الرحاب، وممثلون عن جهاز الرحاب، وقطاع الإعلام بمجموعة طلعت مصطفى، وقامت المجموعة بتوفير أتوبيسات لنقل السكان من الرحاب إلى المستشفى.

وخلال الزيارة، قام سكان الرحاب بجولة داخل المستشفى، وقاموا بالتبرع بالدم وتقديم الهدايا التذكارية لأطفال مستشفى 57357، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، معربين عن أمنياتهم بشفاء جميع الأطفال، وبدوام التوفيق للقائمين على هذا الصرح الكبير.

وقدمت إدارة مستشفى 57357 الشكر والتقدير لمجموعة طلعت مصطفى وسكان الرحاب على هذه المبادرة المجتمعية، والتي تأتي مع قدوم عام جديد.