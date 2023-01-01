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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الروسية تمدد الحظر المفروض على تصدير الأرز حتى 30 يونيو 2023

موسكو - أ ش أ
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 10:58 م | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 10:58 م

مددت الحكومة الروسية، الحظر المفروض على تصدير الأرز من البلاد حتى 30 يونيو 2023.

ونشر المرسوم -الذي وقعه رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين اليوم السبت- على "فرض حظر مؤقت على تصدير الأرز وحبوب الأرز من الاتحاد الروسي في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023"، حسبما ذكرت وكالة (تاس) الروسية.

يشار إلى أنه في 30 يونيو، حظر مجلس الوزراء تصدير احماض الأعلاف والأرز وحبوب الأرز من روسيا حتى 31 ديسمبر. وكان الهدف من القرار ضمان الأمن الغذائي للبلاد، والحفاظ على أسعار محلية مستقرة لهذه المنتجات، فضلا عن دعم إنتاج المواشي والصناعات القائمة عليها.

وأشارت وكالة (تاس) إلى أنه مع ذلك، فإن الحظر المؤقت لا ينطبق على تصدير هذه البضائع إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية، وكذلك لغرض تقديم المساعدة الإنسانية الدولية.

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