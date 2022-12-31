حريق يلتهم 100 خيمة للمهمشين في المهرة شرقي اليمن

التهم حريق هائل، اليوم السبت، 100 خيمة لمواطنين من فئة "المهمشين" في محافظة المهرة شرقي اليمن.

وقال وائل كريم، منسق فريق الهلال الأحمر اليمني بمحافظة المهرة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن حريقا هائلا اندلع في مخيم للمهمشين بشارع المطار في مديرية الغيضة عاصمة المحافظة ".

والمهمشون مصطلح يطلق في اليمن بنطاق واسع على فئة من ذوي البشرة السوداء، والذين يعانون من تهميش وإهمال في مختلف جوانب الحياة.

وأضاف كريم أن "الحريق أدى إلى التهام 100 خيمة للمهمشين، وتسبب في إصابة شخصين بجراح، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين بصدمات نفسية، تم نقلهم للعلاج في مستشفى الغيضة المركزي بالمهرة".

ولفت كريم إلى أن فريق الدفاع المدني بإسناد من الهلال الأحمر اليمني أرسل فرق استجابة إلى المخيم ونجح في إخماد الحريق الذي كان ناتجا عن ماس كهربائي.

وأشار منسق فريق الهلال الأحمر اليمني إلى أن العمل جار لتقييم شامل للأضرار والاحتياجات الملحة جراء الحريق.

وأوضح أن هناك احتياجات عاجلة تشمل الخيام والغذاء ومواد إيواء.

يشار إلى أن محافظة المهرة محاذية لسلطنة عمان، وتخضع لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتعد ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة.