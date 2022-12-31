رئيس البنك الأهلي: لن نترك أي لاعب في يناير

تمسك أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، بعدم التفريط في أحمد ياسين، مدافع الفريق، والذي ارتبط اسمه بالرحيل إلى الزمالك في يناير المقبل.

وقال رئيس نادي البنك الأهلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «لا مجال لرحيل أحمد ياسين في الانتقالات الشتوية للحاجة إلى خدماته».

وأضاف: «لن نستغنى عن أي لاعب في يناير المقبل، ونسعى لعقد جلسة في أقرب وقت مع حلمي طولان المدير الفني للترتيب لضم بعض الصفقات لتدعيم الصفوف».

البنك الأهلي حقق فوزه الأول مع مدربه حلمي طولان، على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-1، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح نصار: «كنا بحاجة للفوز على المقاولون خاصة في ظل وجود العديد من الإصابات وتراجع النتائج مؤخرا وكانت لدينا الثقة في قدرات طولان واللاعبين لاستعادة الانتصارات».

وأتم: «مواجهة الدراويش يوم الاثنين المقبل في الجولة 11 للدوري، ستكون في غاية الصعوبة، خاصة أن الإسماعيلي موقفه صعب بالدوري ولديه مدرب جديد وهو أحمد حسام ميدو».