زاد عدد متابعي الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أكثر من مليون ونصف متابع في الساعتين الماضيتين، بعد الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعلن نادي النصر السعودي مساء أمس الجمعة، تعاقده مع النجم البرتغالي رونالدو في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف.

وشهد الحساب الرسمي لنادي النصر إقبالا كبيرًا من عشاق النجم البرتغالي في الساعتين الماضيتين، حيث وصل عدد المتابعين إلى أكثر من مليوني متابعًا، بعدما كان 800 ألف فقط قبل الإعلان عن الصفقة.

في المقابل، أضاف النجم البرتغالي كريستيانو حساب نادي النصر السعودي ضمن متابعيه في «الإنستجرام».