 الري: حققنا إنجازات متعددة في مجالات مختلفة خلال 2022 - بوابة الشروق
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الري: حققنا إنجازات متعددة في مجالات مختلفة خلال 2022

أحمد علاء
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 5:37 م | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 5:37 م
قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة حققت إنجازات متعددة في مجالات مختلفة خلال عام 2022.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن أكثر ما يميز وزارة الري هو تنوع المشروعات التي تعمل فيها، وكذا تنوع أماكن العمل.

وذكر أن الوزارة تعمل في مختلف محافظات الجمهورية سواء الوادي أو الدلتا أو الصحراء، ما يبرهن على هذا التنوع.

وأوضح أن جهودا كبيرة تم بذلها عبر مشروعات تأهيل الترع، حيث تم تنفيذها بآلاف الكيلومترات وتهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين وتحديدا في نهايات الترع.

وأكد أن عمليات تأهيل الترع أعادتها إلى وظيفتها الأساسية التي كانت قد فقدتها في بعض المناطق بسبب تهايل المجرى المائي بسبب بعض المشكلات.

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