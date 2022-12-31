 ميار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة أديلايد الدولية للتنس - بوابة الشروق
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ميار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة أديلايد الدولية للتنس

علي البحيري
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 5:39 م | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 5:41 م

تأهلت ميار شريف بطلة التنس المصرية ميار شريف للدور الثاني في بطولة أديلايد الدولية المقامة في أستراليا، بعد أن تغلبت في الدور الأول على البطلة الأسترالية ليزيت كابريرا بمجموعتين دون رد.

وتأتي تلك البطولة وهي إحدى بطولات رابطة محترفات التنس WTA في اطار استعداد ميار شريف لبطولة أستراليا المفتوحة، وهي إحدى بطولات التنس الأربع العظمى، والتي تقام من 9 إلى 30 يناير 2023.

وتلعب ميار شريف المصنفة 52 عالميا للمرة الثالثة في بطولة أستراليا المفتوحة بعد عامي 2021 و 2022.

الجدير بالذكر أن البطلة المصرية ختمت عام 2022 في المركز 52 عالميا ، وكانت قد وصلت للمركز 43 عالميا سابقا كأفضل مركز للاعبة مصرية في التاريخ .


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