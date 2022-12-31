ميار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة أديلايد الدولية للتنس

الأكثر قراءة
تحرير محضر ضد حسام حسن بعد تحطيمه شاشة الـ VAR
مصدر لـ الشروق: توفير الغاز الطبيعي وارتفاع سعر المازوت وراء تخفيف أحمال الكهرباء
حقيقة صندوق دعم الأسرة المصرية: تطوير لصندوق قائم من 2004 والرسوم تُسدد في الزواج والطلاق
مرتضى يوافق على تقسيط غرامة كهربا بشرط الاعتراف على الخطيب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
تأهلت ميار شريف بطلة التنس المصرية ميار شريف للدور الثاني في بطولة أديلايد الدولية المقامة في أستراليا، بعد أن تغلبت في الدور الأول على البطلة الأسترالية ليزيت كابريرا بمجموعتين دون رد.
وتأتي تلك البطولة وهي إحدى بطولات رابطة محترفات التنس WTA في اطار استعداد ميار شريف لبطولة أستراليا المفتوحة، وهي إحدى بطولات التنس الأربع العظمى، والتي تقام من 9 إلى 30 يناير 2023.
وتلعب ميار شريف المصنفة 52 عالميا للمرة الثالثة في بطولة أستراليا المفتوحة بعد عامي 2021 و 2022.
الجدير بالذكر أن البطلة المصرية ختمت عام 2022 في المركز 52 عالميا ، وكانت قد وصلت للمركز 43 عالميا سابقا كأفضل مركز للاعبة مصرية في التاريخ .