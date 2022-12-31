أصيب 18 شخصًا، بينهم 4 أطفال اليوم السبت، في حادثين بجنوب سيناء.



وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادثي سير، ونتج عنهما إصابة 18 شخصًا.



الحادث الأول يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الساحلي القديم على بعد 20 كيلومترا من مدينة طور سيناء اتجاه أبورديس، وعن إصابة 15 شخصًا بينهم 4 أطفال، وهم: ياسمين فتحي محمد، 24 عامًا، وعبير محمد إبراهيم 35 عامًا، وأميرة سامح سعفان 5 سنوات، وأمير سامح سعفان عام ونصف، وعمر محمود محمد السيد 67 عامًا، وسحر إبراهيم المنشاوي 80 عامًا، وعلاء عمر محمود 5 سنوات، ومحمود عمر محمود 9 سنوات، وميرفت الشحات محمد 33 عامًا، و رؤى عماد حمدي 6 سنوات، وسعيد صلاح عبد المعبود 42 عامًا، وفاطمة متولي مصطفى 20 عامًا، ومحمد عبد الغني عبد القوي، 18 عامًا، وصبري يحيى محمد، 57 عامًا، وفيصل عبدالواحد السيد، 31 عامًا.



وتم نقل المصابين إلى مركز طب الزهراء بمدينة طور سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.



ويفيد الحادث الثاني بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد اتجاه مدينة شرم الشيخ بين كمين أبوزنيمة وأبورديس، وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من: هبة عاشور محمد، 48 عامًا، وفرح حسين الوكيل، 18 عامًا، وأميمة فؤاد محمد 38 عامًا.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.