فاماليكاو يفوز على تشافيس في الدوري البرتغالي

فاز فريق فاماليكاو على مضيفه تشافيس 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الجولة الرابعة عشر من الدوري البرتغالي، والتي شهدت أيضا فوزفيزيلا على فيتوريا جيماريش 3 / صفر.

وسجل هدفي فاماليكاو جهوندير كاديز وإيفان خايمي في الدقيقتين 18 و53.

ورفع فاماليكاو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد تشافيس عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز فيزيلا على فيتوريا جيماريش 3 / صفر وسجل أهداف فيزيلا فابيو صامويل سيلفا (هدفان) في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء و47، و ميلوتين أوسماييتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فيزيلا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد فيتوريا جيماريش عند 23 نقطة في المركز السادس.