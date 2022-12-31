بوتين يعزي البابا فرنسيس في وفاة بنديكت السادس عشر

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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العزاء لبابا الفاتيكان فرنسيس، في وفاة البابا الفخري بنديكت السادس عشر الذي توفي صباح اليوم السبت.

وكتب بوتين في خطاب العزاء الذي نشره الكرملين أن "بنديكت السادس عشر كان رجل دين ورجل دولة بارزا ومدافعا عن قناعة عن القيم المسيحية التقليدية". وتحدث بوتين عن إقامة علاقات كاملة القيمة بين موسكو والفاتيكان وتطوير العلاقات بين الكنيسة الأورثوذكسية الروسية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية إبان فترة حبريته.

وتابع بوتين: "سنحت لي الفرصة لتبادل الأفكار مع هذا الشخص البارز، وسأواصل الحفاظ على أجمل الذكريات عنه".

ووجه بوتين حديثه إلى فرنسيس قائلا: "أود أن أنقل إليكم كلمات التعازي الصادقة في هذه الساعة الحزينة".