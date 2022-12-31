 بوتين يعزي البابا فرنسيس في وفاة بنديكت السادس عشر - بوابة الشروق
السبت 31 ديسمبر 2022 8:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

بوتين يعزي البابا فرنسيس في وفاة بنديكت السادس عشر

موسكو - د ب أ
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 8:01 م | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 8:01 م

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العزاء لبابا الفاتيكان فرنسيس، في وفاة البابا الفخري بنديكت السادس عشر الذي توفي صباح اليوم السبت.

وكتب بوتين في خطاب العزاء الذي نشره الكرملين أن "بنديكت السادس عشر كان رجل دين ورجل دولة بارزا ومدافعا عن قناعة عن القيم المسيحية التقليدية". وتحدث بوتين عن إقامة علاقات كاملة القيمة بين موسكو والفاتيكان وتطوير العلاقات بين الكنيسة الأورثوذكسية الروسية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية إبان فترة حبريته.

وتابع بوتين: "سنحت لي الفرصة لتبادل الأفكار مع هذا الشخص البارز، وسأواصل الحفاظ على أجمل الذكريات عنه".

ووجه بوتين حديثه إلى فرنسيس قائلا: "أود أن أنقل إليكم كلمات التعازي الصادقة في هذه الساعة الحزينة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك