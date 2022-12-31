دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، في كلمته بمناسبة العام الجديد شعب ألمانيا إلى بدء العام الجديد بثقة ونشاط.

وقال شولتس، في كلمته التي تم توزيعها مقدما يوم الجمعة، إنه في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أظهرت ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تماسكا وقوة.

وأضاف: "ألمانيا دولة قوية تعمل بدافع صوب مستقبل جيد وآمن. دولة صامدة خاصة في الأوقات الصعبة".

وتابع: "ألمانيا دولة لا نترك فيه أحدا خلفنا- سواء في المدينة أو في الريف، كبير أو صغير، سواء كان ثريا أو أقل ثراء ، سواء ولد هنا أو جاء إلى هنا في وقت لاحق".

وأشاد شولتس بحكومته، قائلا إنه تم وضع حزم مساعدات كبيرة العام الماضي لكي يتكيف الجميع مع الأسعار المتزايدة، متابعا: "تماسكنا هو أعظم ما نملك".