هونج كونج: تخفيف قيود كورونا لا يعني التخلي عن جهود مكافحة الجائحة





ذكر وزير الصحة في هونج كونج، لو تشونج تشونج-ماو، أن تخفيف قيود كوفيد-19، لا يعني أن الحكومة تتخلى عن جهودها لمكافحة الجائحة، فيما أشار إلى أن هيئة المستشفيات وغيرها من الإدارات مازالت على أهبة الاستعداد.



وأضاف الوزير في برنامج إذاعي، صباح اليوم السبت، أن اتجاه سياسات الحكومة لمكافحة الجائحة لم يتزعزع، على مدار الأشهر الستة الماضية، وهو "عبور النهر خطوة بخطوة"، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستاندرد" الصادرة في هونج كونج، اليوم.



وتابع الوزير، أن الحكومة التي تقود أكثر من سبعة ملايين شخص على طريق العودة إلى الحياة الطبيعية، لن تطلب من المواطنين "ببساطة القفز فوق النهر إلى الجانب الآخر".



وأشار الوزير إلى أنه برفع كل قيود كوفيد تقريبا، فإن نظام الرعاية الصحية بالمدينة، سيواجه بالتأكيد ضغطا متزايدا.



غير أنه أضاف أن الوضع يتحسن منذ العام الماضي، وأن هيئة المستشفيات يمكنها أن تتعامل الآن بشكل أفضل مع الجائحة.



وتوقع الوزير أن تظل أرقام الإصابات عند مستوى أعلى في المستقبل القريب، لكنه شدد على أن تخفيف القيود لا يعني التخلي عن جهود مكافحة كوفيد.