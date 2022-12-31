ما هي رمزية المرآة عند المصريين القدماء؟

كانت المرآة عند المصري القديم لا تستخدم فقط للزينة والتجميل، بل كانت تعطي معنى الوجود، حيث يرى الشخص انعكاسا لصورته، فتدل أن الشخص ما زال على قيد الحياة.

ووفقًا لقطاع المتاحف، التابع لوزارة السياحة والآثار، كان أول اسم للمرآة هو "عنخ" أي الحياة و"ماو حر" بمعنى من ترى الوجه، وسميت أيضا "أتون" نظرًا لرمزية قرص الشمس.

وظهرت المرايا منذ عصور ما قبل التاريخ، وكانت تصنع من الحجر ثم يتم صقلها بعد ذلك جيدًا، ثم بعد ذلك في الدولة القديمة أصبحت تصنع من مواد أكثر لمعانًا مثل النحاس والبرونز وكانت تطلى بالفضة والذهب أحيانًا.

وكانت تتكون من شكل مبسط جدًا وهو قرص المرآة الدائري ثم من أسفل المقبض والذي كان يتخذ أشكالا متعددة مثل شكل المعبودة حتحور على شكل رأس بقرة أو شكل سيدتان أو عمود نباتي يخرج منه زهرة اللوتس.

وكان المصري يعتقد أنه في العالم الأخر ستتعرف عليه المرآة، وذلك عن طريق الوجه. لذلك وجدت المرايا في المقابر وفوق وجه المتوفى أو فوق صدره وفي أحيان كثيرة داخل لفائف الكتان الخاصة بموميائه.

كما كانت المرايا تدل على الوضع الاجتماعي، فالفقيرة لم يكن لديها مرآة بل كانت تنظر إلى وجهها في المياه.