دراسة: تناول الجوز يوميا قد يؤدي إلى تقليل إجهاد الأطفال في الامتحانات

كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة جنوب أستراليا، أن تعديل النظام الغذائي وتناول أطعمة معينة يوميًا يمكن أن يقلل التوتر بشكل طبيعي، وعلى الرغم من أن الإجهاد أثناء الامتحانات أيضا أمر لا مفر منه.

وأكدت الدراسة أيضا أن تناول المكسرات يوميًا يمكن أن يعزز قوة عقلك، ويقلل من التوتر والقلق أثناء الامتحانات، وذلك كما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

وشددت الدراسة، على أن الجوز قادرًا على تخفيف الآثار السلبية للتوتر الأكاديمي على نباتات الأمعاء، وخاصة عند الإناث، وقال الباحثون الرئيسيون، طالب الدكتوراه موريتز هيرسلمان والأستاذ المساعد لاريسا بوبروفسكايا: "يعاني الطلاب من ضغوط أكاديمية طوال فترة دراستهم، والتي لها تأثير سلبي على صحتهم العقلية، وهم معرضون للخطر بشكل خاص خلال فترات الامتحان".

وخلال الدراسة تم تقسيم 80 طالبًا جامعيًا إلى مجموعات علاجية وضابطة تم تقسيمهم إكلينيكيًا على ثلاث فترات، في بداية فصل دراسي جامعي مدته 13 أسبوعًا، وخلال فترة الاختبار وأسبوعين بعد فترة الاختبار، وتم إعطاء أولئك في مجموعة العلاج الجوز لاستهلاكه يوميًا لمدة 16 أسبوعًا على مدار هذه الفترات الثلاث.

ووجدت الدراسة، أن أولئك الذين تناولوا حوالي نصف كوب من الجوز كل يوم أظهروا تحسنًا في مؤشرات الصحة العقلية المبلغ عنها ذاتيًا، وأظهر مستهلكو الجوز أيضًا مؤشرات حيوية استقلابية محسّنة ونوعية نوم عامة على المدى الطويل.

وأبلغ الطلاب في المجموعة الضابطة عن زيادة مستويات التوتر والاكتئاب في الفترة التي تسبق الاختبارات، ولكن أولئك في مجموعة العلاج لم يفعلوا ذلك، وأبلغ مستهلكو الجوز أيضًا عن انخفاض كبير في المشاعر المرتبطة بالاكتئاب بين الزيارات الأولى والأخيرة.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الجوز مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، وكذلك الميلاتونين (الهرمون المحفز للنوم) والبوليفينول والفولات وفيتامين هـ، وكلها تعزز صحة الدماغ والأمعاء.

فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا أن 75% على الأقل من اضطرابات الصحة العقلية تؤثر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا، مما يجعل الطلاب الجامعيين معرضين بشكل خاص لمشاكل الصحة العقلية.

وأكدت الأستاذة المساعدة لاريسا بوبروفسكايا، أن اضطرابات الصحة العقلية شائعة بين طلاب الجامعات ويمكن أن تؤثر سلبًا على الأداء الأكاديمي للطلاب وصحتهم البدنية على المدى الطويل.