روسيا تطلق وابلا من الصواريخ على أوكرانيا وانفجارات في كييف وأماكن أخرى

مع بدء العد التنازلي لنهاية عام 2022، هاجمت روسيا مرة أخرى أوكرانيا بعشرات من صواريخ كروز وغيرها من الصواريخ.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو اليوم السبت إن رجلا مسنا قتل وأصيب 16 شخصا في العاصمة.

وكان صحفي من اليابان من بين المصابين. كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة من منطقة زابوريجيا.

ووفقا للقائد العام للقوات المسلحة، فاليري سالوشني، كان هناك ما مجموعه 20 هجوما صاروخيا في البلاد، تم اعتراض 12 منها، بما في ذلك 6 في كييف وحدها.

وذكر فيتالي كليتشكو، عمدة كييف أن قوات طوارئ وموظفين طبيين في طريقهم إلى الأماكن المتضررة.

وانطلقت تحذيرات من غارات جوية بمختلف أنحاء أوكرانيا وطلب من المواطنين البحث عن ملاذ آمن في المخابيء.

يشار إلى أنه منذ منتصف أكتوبر الماضي، نفذت روسيا 11 موجة واسعة من الهجمات على مواقع، ذات صلة بنظام الطاقة، وكان أحدثها أمس الأول الخميس. وتضرر ملايين الأشخاص بسبب انقطاع التيار الكهربائي.