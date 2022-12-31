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عبر الفنان حسين فهمي، عن سعادته بنجاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي عقدت دورته الأخيرة برئاسته.

وقال خلال مقابلة مع قناة "صدى البلد"، إن جهودا كبيرة بُذلت من أجل إنجاح المهرجان، مؤكدا تحقيق نتائج جيدة جدا بالفعل.

وأضاف أن المهرجان شهد إقبالا كبيرا وهو ما كان حريصا عليه منذ انطلاق الدورة الأخيرة للمهرجان.

وتحدث عن مهرجان البحر الأحمر الذي عُقد مؤخرا في السعودية، قائلا إنه يتطلع لتوقيع بروتوكولات مشتركة.

وأشار فهمي، إلى أن هناك مجالات عديدة يمكن التعاون بما يعم بالمكاسب على الجميع.

وعقدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 13 نوفمبر إلى 22 نوفمبر الماضي برئاسة الفنان حسين فهمي.