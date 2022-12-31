كورونا يخيم على احتفالات الصين بالعام الميلادي الجديد

خيم مرض كوفيد - 19 بظلاله على أي احتفال بليلة رأس السنة الجديدة في الصين، حيث عكر صفو الاحتفالات الارتفاع في عدد حالات الإصابة المرض في شتى أنحاء البلاد.



ويمكن للحانات والمطاعم تنظيم الحفلات والاحتفالات، حيث ألغت السلطات الإجراءات الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولكن على الرغم من ذلك، فضل المواطنون في العديد من المناطق، البقاء في المنزل بدلا من ذلك، يساورهم القلق من خطر الإصابة بالمرض أو لإصابتهم بالمرض.



ولا تعد ليلة رأس السنة الجديدة في الصين، عطلة ذات أهمية خاصة، حيث يحتفل المواطنون بالعام الجديد في 22 يناير في احتفالات واسعة النطاق.



وينتشر الفيروس حاليا بشكل سريع بعد أن خففت السلطات الصحية من سياسة (صفر- كوفيد) في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري.



تسبب ذلك في موجة من الحالات حيث أصيب 248 مليون شخص، أو 18% من الشعب الصيني، بكوفيد- 19 في الأسابيع الثلاثة الأولى من ديسمبر فحسب، وفقا للتقديرات.



وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت سابق من اليوم السبت، إن بلاده دخلت مرحلة جديدة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لا تزال هناك تحديات صعبة، في تصريحات اعتبرتها وكالة بلومبرج للأنباء "الأكثر صراحة" في التراجع عن سياسة "صفر كوفيد" التي أدت إلى تفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد والضغط على النظام الصحي.



وقال شي في كلمته بمناسبة العام الجديد اليوم السبت: "اتباعا لنهج مستهدف وقائم على العلم، قمنا بتكييف استجابتنا لكوفيد على ضوء تطورالوضع لحماية حياة وصحة الأشخاص إلى أقصى قدر ممكن".



وكان شي قد أدلى بأول تعليقات حول سياسة "صفر كوفيد" أمس الجمعة منذ أن اتخذت حكومته خطواتها الأولى لتخفيف تلك السياسة في السابع من ديسمبر.



وذكر أنه تم "تحسين" هذه السياسة لحماية أرواح الأشخاص وتقليص التكاليف الاقتصادي لأدنى حد.

وبحسب بلومبرج، تسبب انسحاب الصين المفاجئ من سياسة "صفر كوفيد" في زيادة عدد الإصابات بشكل كبير.