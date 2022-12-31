القنوات الإقليمية تنقل مظاهر الاحتفال بالعام الجديد في محافظات الجمهورية

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تحتفل القنوات الإقليمية بالعام الميلادى الجديد 2023 بخريطة برامجية خاصة، حيث تطوع برامجها على مدار اليوم احتفالا بتلك المناسبة.

وتعرض القنوات مظاهر الاحتفال في محافظات مصر المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعام الجديد، فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية، ومن البرامج المطوعة للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2023:

تعرض قناة القاهرة الفيلم العربي آيس كريم في جليم، وفي السهرة المسرحية الاستعراضية شارع محمد علي.

أما قناة الإسكندرية فتذيع عددا من الفقرات الغنائية على مدار اليوم، وفي السهرة المسرحية الكوميدية الاستعراضية "حزمني يا".

وتقدم قناة الدلتا عددا من فقرات السيرك والكليبات الغنائية للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

أما قناة القنال فتذيع أجزاء من حفلات التلفزيون، وفي السهره تذيع فيلم تيمور وشفيقة.

وتذيع قناة الصعيد على مدار اليوم أغاني بمناسبة رأس السنة مثل أوبريت (بابا نويل) لمصطفى قمر ونيلي، وعدد من الأفلام التسجيلية مثل الفيلم التسجيلي أجراس السلام ورحلة العائلة المقدسة.

وتعرض قناة طيبة في السهرة فيلم "الجزيرة" للفنان أحمد السقا وهند صبري.