 قتيل و37 جريحا في حادث اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي - بوابة الشروق
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قتيل و37 جريحا في حادث اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي

وكالات
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 11:57 ص | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 11:57 ص
لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أكثر من 37 آخرين، اليوم السبت، في اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي الرئيسي بالقرب من العاصمة طهران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في الشرطة في مطار الإمام الخميني الدولي، قوله: "لسوء الحظ توفي شخص واحد في الحادث".

كما ذكرت الإذاعة الرسمية أن أكثر من 37 شخصا أصيبوا في الحادث دون أن تحدد جنسياتهم.

وأوضحت الشرطة أن 11 منهم أصيبوا بجروح بالغة.

ومطار الإمام الخميني هو المطار الدولي الرئيسي في طهران، ويقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة.

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