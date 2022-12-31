متحف جاير آندرسون ينظم برامج تعليمية للزائرين بمناسبة رأس السنة الميلادية

نظم متحف جاير أندرسون، ممثلا في إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، ندوة تحت عنوان "الحرف التراثية لتعليم حرفة النسيج بالنول" للمرأة المعيلة، وذلك خلال اليومين الماضيين، والمقام بالتعاون مع قسم الورش الحرفية.

ودرب الزائرين الدكتورة رشا كمال عبد القادر، مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بزيادة الوعي الأثري لدى فئات المجتمع المختلفة.

وفي سياق متصل، أقام المتحف، احتفالية بمناسبة أعياد راس السنة الميلادية، حيث نظم القسم التعليمي بالمتحف الخميس، برنامجًا تعليميًا بالتعاون مع مجموعة من طلبة مدرسة الدواوين التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية اشتمل على ما يلي: زيارة لقاعات المتحف وشرح بواسطة ميسرى القسم التعليمي، عقد ورشة تعليمية إعادة تدوير تحت عنوان "زينة أعياد الميلاد".

ونفذ الطلبة خلالها مجسمات لرجل الثلج وبابا نويل، وشجرة الكريسماس بستخدام علب الكرتون والأوراق القديمة.