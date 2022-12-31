الزمالك يهزم البنك الأهلي في دوري سيدات اليد

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فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 15/30 باللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء ، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

يذكر أن الفريق تغلب علي مدينة نصر بنتيجة 15/45 بالجولة السابقة التي جمعت بين الفريقين السبت الماضي بملعب الأخير .

ومن المنتظر أن يلاقي “سيدات ” اليد نظيره 6 أكتوبر بالجولة المؤجلة من الدور ذاته المقرر لها غداً الأحد في تمام الرابعة عصراً بالصالة المغطاة بالنادي.

ويقود الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك : قاسم إبراهيم مديراً فنياً، وعادل خيري مدرباً عاماً، ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى ،وأشرف حسين محللاً للأداء، وحسن شاكر مدير إداري القطاع ، ورغدة أحمد طبيبة ،وهبة حسنين مديرة إدارية.