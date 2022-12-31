الهند تحقق في بلاغ كاذب عن التخطيط لتفجير قنابل أثناء الاحتفالات بالعام الجديد في مومباي

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أنها تجري تحقيقات بشأن "بلاغ كاذب"، تلقته غرفة المراقبة بمركز للشرطة في مدينة مومباي عن التخطيط لتفجير قنابل أثناء الاحتفالات بحلول العام الجديد في مومباي.



وأوضحت الشرطة الهندية -في بيان اليوم- أن غرفة المراقبة تلقت اتصال هاتفي من شخص زعم أنه يدعى "أزهر حسين" من ولاية أوتار براديش، وأن لديه أسلحة وقنابل وأدوات تفجير.



وذكرت أنه تم على الفور تشكيل فريق من شرطة مركز "ازاد ميدان"؛ للتحقق من مدى صحة هذا البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي اتصل بغرفة المراقبة، لكن تبين أن هذا البلاغ، كاذب؛ حيث كشفت التحقيقات أن الاسم الحقيقي للشخص المتصل بغرفة المراقبة هو "ناريندرا كافلي"، وأنه شخص "سكير"، أراد أن ينتقم من شخص آخر يدعى "أزهر" بعد وقوع شجار بينهما منذ بضعة أيام؛ فانتحل شخصيته حيث تحدث باسمه واتصل بغرفة مراقبة الشرطة لتقديم ذلك البلاغ الكاذب؛ للتنفيس عن غضبه منه وتلفيق تهمة له.



وأشارت الشرطة الهندية إلى أن الشخص المتهم معتقل حالياً، وأنها تعتزم إجراء المزيد من التحقيقات الجدية بشأن هذه القضية.