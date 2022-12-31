مرتضى منصور يعلن بدء حجز تذاكر مباراة الزمالك وأسوان

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فتح باب حجز تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام نادي أسوان، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أسوان على ملعب الأخير، يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه: «يا جماهير الزمالك العظيمة تستطيعون حجز تذاكر مباراة اسوان الآن، بدلاً من غدًا كما كان مقرر لها».

وتابع رئيس الزمالك: «الحمدلله ربنا وفقني ونجحت في إقناع مسؤولي شركة تذكرتي بفتح سيستم حجز التذاكر الآن، وفي مفأجاة محضرها للجماهير غدًا السبت».