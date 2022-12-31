 البابا فرنسيس: بنديكت السادس عشر كان شخصية نبيلة وحنونة - بوابة الشروق
السبت 31 ديسمبر 2022 10:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

البابا فرنسيس: بنديكت السادس عشر كان شخصية نبيلة وحنونة

روما - د ب أ
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 10:29 م | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 10:29 م
وصف البابا فرنسيس سلفه المتوفى بنديكت السادس عشر بالشخصية النبيلة والحنونة.

وقال فرنسيس الأرجنتيني الأصل في خطبة صلاة الغروب في ليلة رأس السنة، إنه تأثر بالتفكير في هذا "الشخص النبيل والرقيق للغاية".

وأضاف البابا الحالي قائلا: "نشعر بامتنان للرب في قلوبنا: امتنان على أنه أعطاه للكنيسة وللعالم، ونشكره على كل الخير الذي قام به وخاصة على شهادته بالإيمان والصلاة، خاصة في سنوات التقاعد القليلة الماضية".

وفي إشارة إلى بنديكت الذي توفي في منزله بين حدائق الفاتيكان هذا الصباح عن عمر ناهز الخامسة والتسعين أضاف فرنسيس قائلا: "الله وحده يعلم قيمة وقوة شفاعته وتضحياته التي قدمها لخير الكنيسة".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك