البابا فرنسيس: بنديكت السادس عشر كان شخصية نبيلة وحنونة

وصف البابا فرنسيس سلفه المتوفى بنديكت السادس عشر بالشخصية النبيلة والحنونة.



وقال فرنسيس الأرجنتيني الأصل في خطبة صلاة الغروب في ليلة رأس السنة، إنه تأثر بالتفكير في هذا "الشخص النبيل والرقيق للغاية".



وأضاف البابا الحالي قائلا: "نشعر بامتنان للرب في قلوبنا: امتنان على أنه أعطاه للكنيسة وللعالم، ونشكره على كل الخير الذي قام به وخاصة على شهادته بالإيمان والصلاة، خاصة في سنوات التقاعد القليلة الماضية".



وفي إشارة إلى بنديكت الذي توفي في منزله بين حدائق الفاتيكان هذا الصباح عن عمر ناهز الخامسة والتسعين أضاف فرنسيس قائلا: "الله وحده يعلم قيمة وقوة شفاعته وتضحياته التي قدمها لخير الكنيسة".