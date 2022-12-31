التليفزيون المصري يستقبل العام الجديد بحفل للأوركسترا وأعمال موسيقار الأجيال

تحتفل قنوات التليفزيون المصري باستقبال العام الجديد من خلال مجموعة مختارة من البرامج والحلقات الخاصة والسهرات، والأفلام والمسرحيات.



وتبدأ القناة الأولى احتفالها اعتبارا من اليوم، عبر تقديم حلقات خاصة عن استقبال العام الجديد.



وتقدم القناة الثانية، احتفالية خاصة بمناسبة العام الجديد اليوم السبت، وتطوع القناة برامجها وتقدم باقة من الأغاني الأجنبية واللقاءات مع أبرز النجوم، والاحتفالات في كل مدن العالم، وأيضا حصاد العام في المجالات كافة.



وفي فترة الظهيرة تعرض فيلم "العتبة الخضرا" لنجم الكوميديا إسماعيل يس وصباح وأحمد مظهر،

وفي السهرة يقدم برنامج كلاكيت حلقة خاصة تتضمن لقاء مع الفنان محسن محيي الدين،

ويعقبه الحفل الفني بمناسبة رأس السنة وفقرات من حفل عيد العلم الذي أقيم بجامعة القاهرة، وقدم خلاله اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي، وأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وشاركت فيه المطربة ريهام عبد الحكيم والمطرب لؤي.



وتقدم القناة الفضائية المصرية احتفالية خاصة بمناسبة العام الميلادي الجديد، حيث تطوع القناة برامجها وتقدم باقة من الأغاني، والكوميدي "طأطأ وريكا وكاظم بيه" بطولة كمال الشناوي ونجاح الموجي وجالا فهمي.



وفي الخامسة والنصف مساء تقدم القناة حلقة خاصة مع سناء منصور، والنجوم ميرفت آمين، ونجلاء فتحي، ويعقبها برنامج شارع الفن وأجمل الأغاني والحفلات.



وفي فترة السهرة تعرض مسرحية "علشان خاطر عيونك" للنجمة شيريهان، وفؤاد المهندس، ومحمود الجندي.