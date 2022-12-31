أعلن نادي الهلال السوداني اليوم السبت، عدم السماح لفريق المريخ بخوض مبارياته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب فريق المريخ السوداني بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم الزمالك وشباب بلوزداد والترجي التونسي، فيما يأتي الهلال في المجموعة الثانية والتي تضم الأهلي وصنداونز والقطن الكاميروني.

ورغم أن إدارة الهلال قد وافقت في وقت سابق على استضافة مباريات المريخ في بطولة دوري أبطال إفريقيا إلا أنها تراجعت بسبب شغب الجماهير.

وبررت إدارة الهلال في بيان رسمي هذا القرار لأسباب تتعلق برغبته في التقليل من حدة التعصب بين الناديين، خاصة بعد الأحداث التي صاحبت مباراة القمة التي جمعت الفريقين مساء الخميس في الدوري السوداني.

وجاء نص بيان الهلال كالتالي: