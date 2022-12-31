الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة يشيد بإنجازات هنا جودة في عام 2022

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة والخاصة بأخبار اللعبة في إفريقيا (ITTF Africa) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة بالبطولات التي حققتها هنا جودة لاعبة الأهلي والمنتخب المصري.

وتخوض الفتاة المعجزة اليوم السبت، نهائي بطولة الأندية العربية للسيدات رفقة الأهلي، و سيواجه الفريق نادي عالي البحريني.

وتحدث الاتحاد الإفريقي على الإنجازات التي حققتها هنا خلال العام الحالي، وهو ما يعد استمرارا للتوهج في آخر عامين.

واحتلت صاحبة 15 عاما عناوين الصحف والمواقع الرياضية نظرا للبطولات التي تمكنت من الفوز بها، ويعد أهمها لقب كأس إفريقيا للسيدات كأصغر لاعبة تتمكن من الفوز به في لاجوس النيجيرية.

كما فازت بالميدالية الذهبية لزوجي السيدات ببطولة إفريقيا، وذهبية الفرق ببطولة إفريقيا للناشئات في تونس، وذهبية الفردي تحت 19 سنة ببطولة إفريقيا للناشئات، وذهبية الزوجي تحت 19 سنة ببطولة إفريقيا للناشئات.

وعلى صعيد البطولات الدولية، حققت لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، والمركز الأول تحت 19 عاما ببطولة مصر الدولية، وذهبية مسابقة فرق السيدات بألعاب البحر المتوسط في الجزائر لأول مرة في تاريخ مصر، وذهبيةالزوجى المختلط في بطولة إفريقيا للرجال والسيدات بالجزائر، ولقب الدوري المصري الثاني على التوالي مع النادي الأهلي، ولقب الدوري السويدي مع نادي إيسلوف.

كما أشار التقرير إلى أن هنا واجهت العديد من الصعوبات وأهمها خسارة مباراة نصف نهائي بطولة إفريقيا أمام مواطنتها دينا مشرف، والخروج من الدور ثمن النهائي لبطولة مكاو الدولية.

لكنها تمكنت من تصدر التصنيف العالمي للناشئات لشهر نوفمبر للمرة الثانية في هذا العام، واختتمت عام 2022 بذهبية الزوجي المختلط تحت 15 عاما ببطولة العالم للناشئين في تونس رفقة زميلها الكازاخستاني "آلان كورمانجاليف".

لذلك سيبقى عام 2022 محفورا في ذاكرة البطلة الصغيرة نظرا للبطولات العديدة التي تمكنت من تحقيقها، بالإضافة إلى اختيارها كأصغر سفيرة لليونسيف -منظمة الأمم المتحدة للطفولة- ضمن مبادرة "شباب بلد" التابعة للأمم المتحدة.