 رانيا يوسف: الرجل بيفتكر أدبي وتربيتي ضعف مني.. ويفاجأ بلطشة قلم على وشه - بوابة الشروق
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رانيا يوسف: الرجل بيفتكر أدبي وتربيتي ضعف مني.. ويفاجأ بلطشة قلم على وشه

هديل هلال
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 10:07 م | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 10:07 م

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن بداية العلاقة بين الرجل والمرأة تكون جميلة في الـ3 أشهر الأولى، مشيرة إلى أن «الطرفين يصبحان ملائكة ترفرف بأجنحة».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الرجل يتحول إلى «وحش» بمجرد أن تأتي سيرة الزواج، ويشعر أنه سيوقع على العقد الخاص بوثيقة الزواج.

وذكرت أن صوتها منخفض في الحياة العادية، ولا تحب الصوت العالي، كما أنها تتوتر عندما يصيح شخص بجانبها، موضحة أنها «تحب الهدوء من حولها، وحدوث الاختلاف بشكل لطيف وهادئ».

واستطردت: «الطرف الآخر بيفتكر الصوت الهادئ والأدب وإني ست متربية وعندي حدود في تعاملي مع البشر ومعه، ضعف مني، ويفاجأ بلطشة قلم على وشه لما أقول هنتطلق ودلوقتي»، بحسب وصفها.

وأشارت إلى أنها تنذر الرجل أكثر من مرة قبل طلبها للطلاق؛ بسبب أمر معين، معقبة: «الأمور مبتبقاش فجأة، بكون عديت مرة والثانية ونبهته الثالثة، وأقول خلي إني مش برتاح كده ومتضايقة بمنتهى الأدب، وبعدها بيصحى الصبح وأنا بقول هنتطلق وحالًا، وبعملها فعلا».

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