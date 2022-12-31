الجيش الأمريكي: صاروخ كوريا الشمالية الأخير لم يشكل تهديدا لنا أو لحلفائنا

أعلنت قيادة العمليات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي، اليوم السبت، لم يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها.



وقال الجيش الأمريكي في بيان: "نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي، ونتشاور مع الحلفاء والشركاء في المنطقة"، وفق وكالة سبوتنيك.



وأضاف البيان: "توصلنا إلى أن ما حدث لا يشكل تهديدا مباشرا للمواطنين أو الأراضي الأمريكية، أو لحلفائنا، وسنواصل مراقبة الوضع".



وأكد أن التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ما زالت "صارمة".



ووفقا للبيان، فإن عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية سلطت الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية.



وصباح اليوم السبت، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونج يانج أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي.



يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت بالفعل عشرات الصواريخ منذ بداية عام 2022، بما في ذلك تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات نُفذت في نوفمبر الماضي.