أعلنت السلطات السعودية، يوم الجمعة، أنها تمكنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 9ر2 مليون حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي الربع الخالي والحديثة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في بيان لها اليوم أن إحباط المحاولتين جرى في منفذ الربع الخالي (جنوب شرق) المملكة وفي منفذ الحديثة (يربط المملكة مع الأردن).

وشددت "على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات".