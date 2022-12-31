عبر الفنان حسن الرداد، بنجاح فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، مؤكدا أنه حاز على إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

وقال خلال مقابلة مع قناة "صدى البلد"، إن نيّل الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد أمرٌ لا يحدث كثيرا، موضحا أن الفيلم يحمل صبغة درامية في وقت تعتبر فيه الغلبة للأفلام الكوميدية.

وأضاف أنه حرص الخروج من الصندوق وتقديم دراما مختلفة، يكون فيها الفنان بين تحقيق نجاح كبير أو عدم النجاح.

وذكر أن ابتعاده في هذا العمل على الجانب الكوميدي مثل تحديا كبيرا، مثلما كان الوضع مع دخوله عالم الكوميديا بعدما اعتاد تقديم أدوار فنية جادة في بداياته الفنية.

ولفت إلى أنه يحب دائما أن يفتح لنفسه مجالات مختلفة وجديدة وهو ما يحظى بإعجاب الجمهور.

وفيلم "تحت تهديد السلاح" تدور أحداثه حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري خلال زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات.