المجلس التصديري عن تحقيق 10% زيادة في صادرات 2022: أقل من طموحنا

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن حجم الصادرات خلال 11 شهرا من عام 2022 سجلت زيادة بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن حجم الصادرات ارتفع من ثلاثة مليارات دولار إلى 3.3 مليار دولار، غير أنه أوضح أن الخطة كانت طموحة أكثر من ذلك.



وذكر أن الخطة كانت تستهدف الوصول إلى حجم صادرات بقيمة 4 مليارات دولار، لكنه أشار إلى التأثر ببعض الظروف الخارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وبعض الظروف الداخلية مثل نقص الدولار.



وتوقع أن يشهد عام 2023 زيادة بنسبة 20% في الصادرات، وصولا إلى الهدف المُحدَّد هو أربعة مليارات دولار.



وكان التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، قد أفاد بأن أبرز القطاعات التي ارتفعت صادراتها خلال أول 11 شهرا من 2022 مقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي، الكابلات حققت ارتفاع بنسبة 33%، وكونات السيارات ارتفعت 15%، والأجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 5% والآلات والمعدات حققت 128%.



وأوضح تقرير المجلس التصديري، أن الصناعات الكهربائية والإلكترونية حققت زيادة 2% في حين حققت صادرات وسائل النقل زيادة بنسبة 14% وسجلت تشكيل المعادن قفزة ملحوظة بنسبة 96% وحققت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات زيادة 91%.



وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي أوروبا (المملكة المتحدة - فرنسا – ألمانيا- التشيك– إسبانيا - إيطاليا - مالطا - هولندا) وآسيا (السعودية – الإمارات - الكويت - الأردن – لبنان - عمان) وأفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - غانا- كوت ديفوار) - أسواق أخرى (أمريكا - الارجنتين - البرازيل).