محافظ الإسماعيلية يزور مصابى الهجوم على الارتكاز الأمنى

توجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إلى المجمع الطبى للاطمئنان على مصابى الهجوم على الارتكاز الأمنى الذى وقع مساء الجمعة بمحيط مسجد الصالحين بشارع شبين الكوم بمدينة الإسماعيلية .

واطمئن بشارة على حالة المصابين ووجه بتوفير أقصى سبل الرعاية الصحية لهم والإمكانات الطبية، وتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين من خلال مديرية التضامن الاجتماعى ، وصرف كافة مستحقاتهم المالية بشكل عاجل ومنحهم إعانة عاجلة.

وهاجم مسلحون الارتكاز الأمنى ووجهوا طلقات نارية بالأسلحة الألية لقوة الارتكاز الشرطى، الذى تصدى للهجوم وأسقط أحد أفراده قتيلا، وفر 2 آخران هاربان.

فيما استشهد ٣ من أفراد الشرطة وهم عبد الحليم أحمد الجندى، أمين شرطة بقطاع الأمن المركزى، ومحمود السيد محمد، عريف شرطة بمباحث قسم ثان ومحمود سامى عبد العزيز، بقطاع الأمن المركزى، فيما أصيب عدد آخر من قوات الشرطة ومدنى هم، أمينى الشرطة أحمد سيف الدين بيومي و كريم عبد الرازق، ومحمد علي عبد المجيد، مصطفى عبد الهادي، إبراهيم سيد عزت، سيد محمد عواض، إبراهيم حسني محمود، أحمد سعيد الهادي، ضياء إبراهيم سليم، محمد أحمد أحمد، أحمد كمال " مجندين" وحسن محمد جمعة، وتم نقل جميع المصابين إلى المجمع

وشهدت المحافظة حالة من الاستنفار الأمنى وشددت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من انتشارها عقب الحادث وتوجهت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الهجوم.

وتوجه فريق النيابة العامة لمعاينة جثة القتيل الذى شارك فى الهجوم، وتولى أفراد مرور الإسماعيلية تنظيم وتسهيل حركة سير السيارات بالشارع الحيوى بعد تكدس الطريق عقب الحادث، بجانب تكثيف التواجد الأمنى بمداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية وتمشيط المناطق الصحراوية وغلق منافذ المحافظة لملاحقة مرتكبى الواقعة.