عبد الغفار يوجه بتوفير الإمكانيات والأدوات اللازمة لانتظام سير عمل المنظومة الصحية بالمنوفية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عقب وصوله ديوان عام المحافظة، صباح اليوم السبت، لمناقشة الوضع الصحي بالمحافظة، وبحث الاحتياجات والأدوات اللازمة لتطوير كل المنشات الطبية للمحافظة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الاجتماع تناول عدد من الملفات الهامة منها تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، ووضع آلية لاستحداث الخدمات الطبية؛ بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن الوزير والمحافظ توافقا على وضع جدول زمني للانتهاء من المشروعات الصحية، وفقًا لأولويات واحتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة، وأماكنها الجغرافية، قائلا إن الوزير أكد ضرورة الالتزام بجداول الصيانات الدورية لشبكات المياه والصرف الصحي بالمنشآت الطبية، لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

وأضاف أن الوزير خلال لقائه بمحافظ المنوفية راجع خطة القوى البشرية من الأطباء، وأطقم التمريض، بكل وحدات ومراكز ومستشفيات المحافظة، مؤكدًا الاتفاق على إعداد تقارير دورية عن مدى توافر الأطقم الطبية من جميع التخصصات بالمنشآت الطبية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ومن جهته، وجه محافظ المنوفية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لجهوده المبذولة، التي ساهمت في الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل المشروعات الصحية، وتسخير إمكانيات المحافظة لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة.