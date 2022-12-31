الصحة العالمية تحث الصين على تقديم بيانات محددة ومحدثة بشأن كورونا

حثت منظمة الصحة العالمية، الصين على تقديم معلومات محددة ومحدثة بشأن الوضع الوبائي في البلاد وسط ارتفاع كبير في عدد الإصابات بجائحة كورونا.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إنها التقت مع مسؤولين رفيعي المستوى من لجنة الصحة الوطنية والإدارة الوطنية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين يوم الجمعة، من أجل الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الوضع ولتقديم خبرة منظمة الصحة العالمية والمزيد من الدعم.

وأضاف البيان: "منظمة الصحة العالمية طلبت المشاركة المنتظمة بشكل محدد وفي الوقت الفعلي للبيانات الخاصة بالوضع الوبائي.. وبيانات بشأن التطعيمات التي تم تقديمها للسكان ووضع التطعيمات".

وأكدت المنظمة أهمية مراقبة البيانات ونشرها في الوقت المناسب لمساعدة الصين والمجتمع الدولي لصياغة تقييمات دقيقة للمخاطر ولتحقيق استجابات فعالة.