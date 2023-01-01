قال الفنان محمد رمضان إنه يلتمس العذر للجمهور حين ينتقدوا ملابسه أو حتى بعض أغنياته، مثل أغنية "نمبر وان" الشهيرة.



وأوضح رمضان خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في سهرة خاصة على قناة cbc والقناة الأولى، أنه يضع نفسه مكان الجمهور في بعض المواقف، قائلا: "أنا باعذر الجمهور برضو.. لما انتقدوا أغنية (نمبر وان) حطيت نفسي مكان الجمهور أو الزملاء وقلت لو صحيت ولقيت حد بيقول كده هزعل واتضايق طبعا".



وفيما يتعلق بملابسه الغريبة التي يرتديها في كثير من المناسبات، أكد رمضان أنه يرتدي ما يناسب الحدث، بينما في حياته العادية يرتدي مثل أي شاب في سنه، قائلا: "اللبس الغريب ده في الحفلات بيبقى جزء من الشو والبهرجة الزيادة.. إنما في الحياة العادية لبسي بسيط وشبه لبس كل الشباب".



وتابع: "معايا فريق بيختار لبسي حسب كل حدث بروحه.. يعني لو عندي حدث ليه علاقة بإفريقيا بيبقي معايا ستايسلت إفريقي.. لو حفلة في المغرب يبقي ستايلست مغربي وهكذا".