وصل الفنان محمد عبده إلى القاهرة صباح اليوم، من أجل إحياء حفل غنائي، ضمن الاحتفالات بقدوم العام الميلادي الجديد، في رأس السنة الجديدة، في أحد فنادق القاهرة، وحرص منظمي الحفل على استقباله في المطار والترحيب به.

وكان الفنان محمد عبده قد تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة، لكنه تعافى منها بشكل كبير، وحرص على التواجد في مصر للمشاركة في احتفالات رأس السنة مع جمهوره ومحبيه، بعد غيام استمر 3 سنوات، حيث كان حفله الأخير في عام 2019 بدار الأوبرا.

كما حرص فنان العرب على المشاركة في حفلات رأس السنة وقدم أولى حفلاته أمس، في منطقة العلا، في المملكة العربية السعودية، قبل قدومه لمصر، ومواصلة جولته في رأس السنة 2023.